Під Харковом перекрили трасу - вимагають зниження тарифів на комуналку

У селищі Високий Харківського району пів сотні людей перекрили трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.

Цю інформацію підтвердили Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківщини.

«Перекрито трасу М-18 (Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта). В акції беруть участь до пів сотні громадян. Забезпечують охорону публічного порядку на місці акції 15 поліцейських», - повідомили в поліції.

Як повідомляють у Телеграм-каналах очевидці, люди рухаються по пішохідному переходу, деякі тримають плакати: «STOP геноцид», «Люди не бидло», «Ні тарифогеноциду». Протестувальники пропускають спецтранспорт, а також кожні 15 хвилин решту автомобілів. Очевидці зазначають, що наразі на місці акції затору немає.

Як повідомлялося, 7 січня близько 40 громадян м. Валки на годину перекрили трасу Київ – Харків, виступаючи проти підвищення тарифів на газ.

4 січня на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів на 2 години перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.