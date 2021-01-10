У Кременчуці затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
Як зазначається, 9 січня перехожі повідомили на лінію «102», що у провулку поряд зі школою сваряться чоловік і жінка. Коли охоронниця навчального закладу зробила їм зауваження, чоловік став погрожувати перехожим предметом, схожим на пістолет.
Патрульні поліціянти, які прибули на місце, припинили протиправні дії чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу.
Правопорушником виявився місцевий житель, раніше судимий, 1982 року народження. За словами поліціянтів, при поверховому огляді у нього виявлено "два предмети, схожі на пістолети, та ніж".
Розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).
Речові докази направлені на експертизу. Вирішується питання щодо затримання правопорушника та повідомлення йому про підозру.
Триває досудове розслідування.
Фото: npu.gov.ua