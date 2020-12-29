Ватажка банди, яка грабувала фермерів, затримали на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині поліцейські затримали лідера озброєного злочинного угруповання, підозрюваного у розбійних нападах на фермерські господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що на момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровщини.

"Як встановили поліцейські, члени злочинної групи причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства як у Дніпропетровській області, так і за її межами, скоєні протягом останніх двох років", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та були одягнуті у камуфльований одяг і балаклави. Для конспірації пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками.

На Дніпропетровщині затримали ватажка банди / Фото: dp.npu.gov.ua

"Зокрема, у жовтні 2018 року нападники увірвалися на територію фермерського господарства в смт Межова, зв’язали охоронця та забрали металевий сейф з 50 тис. доларів США і документацією", - вказують у поліції.

Уточнюється, що 31-річного лідера групи затримали 24 грудня.

В ході санкціонованих обшуків у нього вилучили викрадений сейф, камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та ряд речових доказів, які свідчать про їх незаконну діяльність.

Слідчі Синельниківського відділу поліції оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Судом йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі заходи для встановлення та затримання інших членів угруповання.

Як повідомлялося, 21 вересня під час спецоперації на Дніпропетровщині було затримано двох зловмисників, яких підозрювали у низці озброєних розбійних нападів на фермерів області.