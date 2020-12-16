Десятки нападів і викрадення людей: на Київщині затримали банду рекетирів

Поліція Київської області затримала членів транснаціональної злочинної організації, на рахунку яких - розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів у особливо великих розмірах тощо.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«На злочинному рахунку зловмисників - розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів у особливо великих розмірах, підпал автомобіля та створення злочинної організації. Угруповання здійснювало злочини як на території Київської області, так і в столиці», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, викрили та задокументували їх діяльність оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Слідчого управління поліції столичної області із залученням підрозділів кримінального аналізу, оперативно-технічних заходів, оперативної служби за силової підтримки бійців КОРДу та підрозділу поліції особливого призначення.

У відомстві уточнили, що у листопаді цього року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у 2 мільйони доларів. Уточнюється, що наразі ці особи перебувають під вартою.

Так, під час другого етапу реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали ще 5 членів злочинного угруповання - безпосередніх виконавців злочинів.

Тож за місцями проживання зловмисників поліцейські провели низку невідкладних обшуків, де вилучили зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне техобладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки.

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Також правоохоронці вилучили авто, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.

Окрім цього, поліцейські встановили приміщення, де підозрювані зберігали майно, набуте злочинним шляхом, і все це вилучено як речові докази.

Зокрема, члени злочинної організації затримані в порядку ст. 208 КПКУ та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією правоохоронців, всі вони - кияни віком від 25 до 50 років, деякі з них уже були судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили затриманим про підозри за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 та 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 та 2 ст. 255 (Створення злочинної організації) ККУ.

Уточнюється, що ще чотирьом іноземцям було заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

Як повідомлялося, 10 грудня у Києві та Одесі поліцейські затримали членів транснаціональної злочинної організації, лідер та учасники якої, діючи під «дахом» російських «воров в законе», «спеціалізувалися» на вимаганні коштів та викраденні людей.

Фото: Нацполіція