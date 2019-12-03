У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід членам небезпечної банди

В Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя відбулися засідання щодо обрання запобіжного заходу членам злочинного угруповання, яких затримали із залучення спецпризначенців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.

Правоохоронці затримали п'ятьох членів угруповання, один з яких, за даними слідства, є його організатором. Запобіжний захід усім підозрюваним обирали окремо.

"Від січня 2019 року підозрювані, які входили до озброєного злочинного угрупування, вчинили щонайменше 10 кримінальних правопорушень (розбійні напади, крадіжки, пограбування та викрадення людей з подальшим вимаганням грошей). Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 187 (Розбій), 189 (Вимагання), 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), 257 (Бандитизм), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 296 (Хуліганство) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони) Кримінального кодексу України", - зазначив під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу один зі слідчих прокурорів.

Затриманих до суду привозили по одному. Під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу прокурори наполягали на арешті підозрюваних, адвокати - на цілодобовому домашньому арешті.

У результаті чотирьом підозрюваним судді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 28 січня 2020 року без права внесення застави.

Під час розгляду справи п'ятого затриманого (уродженець Вірменії, який, за даними слідства, є одним з організаторів) його родичі та друзі не пускали до судової зали журналістів і погрожували розбити знімальну техніку.

Адвокат підозрюваного заявила, що "їй здається, ніби її підзахисний не в достатній мірі розуміє українську та російську мови" - тож, за її словами, аби не порушувати його прав, необхідно залучити перекладача з вірменської.

Прокурор заперечив, заявивши, що підозрюваний є громадянином України і вже довгий час проживає тут - український паспорт він отримав у 2004 році.

Суддя відмовив захисту у залученні перекладача. Після цього адвокат затриманого звинуватила його в упередженості та оголосила відвід.

Коли писався цей матеріал, засідання тривало. Тим часом спливає 72-годинний термін, на який особа може бути затримана без ухвали слідчого судді (суду). Якщо рішення не буде прийнято до 6-ї години ранку 3 грудня, то з підозрюваного буде знято кайданки.

Як повідомлялося, на Запоріжжі поліцейські затримали банду за серію тяжких злочинів. Організували її батько та двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності мешканців Запоріжжя віком від 20 до 38 років.

Злочинна група вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – розбійні напади, пограбування, крадіжки, у тому числі з авто, квартир та особистого майна громадян, викрадення осіб з подальшим вимаганням грошей. Жоден з учасників ОЗУ офіційно не працював, а деякі з них уже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів.