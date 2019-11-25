Під Києвом затримали ватажка банди, який видавав себе за журналіста

У Київській області поліція затримала трьох осіб, які жорстоко побили чоловіка. Ними виявилися кримінальний авторитет і його поплічників.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Поліція Київщини затримала кримінального авторитета та його «помічників», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що наприкінці листопада 2018 року в нічному закладі Борисполя троє невідомих жорстоко побили бітами чоловіка.

"У такий жахливий спосіб нападники продемонстрували «своє верховенство» над людьми, які відпочивали", - уточнюється у повідомленні.

За цим фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію у районі та загалом на території Київщини.

Нападників правоохоронці затримали за місцем проживання.

У затриманні зловмисників приймали участь працівники кримінальної поліції Київщини, бійці «КОРДу» та полку поліції особливого призначення.

Під час обшуків у помешканнях злодіїв поліцейські виявили та вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете.

За даними поліції, найстарший з групи нападників – раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет; він користувався посвідченням представника масмедіа.

"Його близький товариш-побратим та «права рука» - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький. Третій фігурант - 34 – річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію", - зазначили у поліції.

Усім чоловікам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Правоохоронці звернулись з клопотанням про обрання для них міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.

Фото: kv.npu.gov.uа