У центрі Києва біля метро вдарили ножем чоловіка
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили штовханину між двома чоловіками, а згодом один із них кинувся тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця та з’ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Поліцейським потерпілий повідомив, що в нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече. Із колото-різаним пораненням чоловіка доставили у лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.
Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав.
Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Фото: Нацполіція