У центрі Києва біля метро вдарили ножем чоловіка

У Києві затримано чоловіка, який під час сутички на виході зі станції столичного метрополітену вдарив ножем незнайомця та намагався втекти. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили штовханину між двома чоловіками, а згодом один із них кинувся тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця та з’ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Поліцейським потерпілий повідомив, що в нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече. Із колото-різаним пораненням чоловіка доставили у лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав.

Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція