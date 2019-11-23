Чоловік, який підірвав гранату в нічному клубі Сум, сів на 10 років

Зарічний районний суд Сум призначив 29-річному місцевому мешканцю, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу, покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Йдеться про події, що сталися 10 червня 2018 року. У ході слідства, проведеного слідчими СУ ГУ НП в Сумській області, встановлено, що того дня обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів. Розлючений чоловік пішов з клубу, а через деякий час повернувся. На голові у нього була балаклава, а в руці ніж. Зловмисник увійшов у хол закладу о 5 год. 48 хв, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5, яку ховав у кишені, та кинув у натовп», - розповіла Науменко.

Зловмисник також ударив ножем охоронця закладу, який спробував його зупинити, Попри поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі затримав його - разом із патрульними, які перебували поблизу.

Загалом в інцидентів постраждали вісім осіб віком від 18 до 34 років, вони отримали тілесні ушкодження різної міри тяжкості.

У суді чоловік провину свою визнав частково. Запевняв, ніби не знав, що кидає гранату, а думав, що то петарда.

Дії зловмисника кваліфіковано за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Зокрема його обвинувачено у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб, незаконному поводженні з боєприпасами, опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, хуліганстві та умисному легкому тілесному ушкодженню.