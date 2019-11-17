Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих

За попередніми даними, причиною загибелі двох осіб у столичному гуртожитку ввечері 16 листопада став вибух гранати.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва.

«Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, попередньо у кімнаті вибухнула граната», - зазначається в повідомленні.

За словами Крищенка, особи загиблих встановлені. Вони працювали у Києві: один охоронцем, а другий – на будівництві.

«За цим фактом буде відкрито провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України» - додав генерал Крищенко.