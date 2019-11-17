Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих

Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих

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Укрінформ
За попередніми даними, причиною загибелі двох осіб у столичному гуртожитку ввечері 16 листопада став вибух гранати.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва. 

«Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, попередньо у кімнаті вибухнула граната», - зазначається в повідомленні. 

За словами Крищенка, особи загиблих встановлені. Вони працювали у Києві: один охоронцем, а другий – на будівництві.

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«За цим фактом буде відкрито провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України» - додав генерал Крищенко.

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