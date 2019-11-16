У Києві в гуртожитку стався вибух - двоє загиблих

Столична поліція встановлює обставини вибуху, у результаті якого загинули дві особи.

Про це у Facebook повідомляє Поліція Києва

«Близько 21:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою негайно прибули керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічної служби», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків.

Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.