У центрі Києва вибухнула граната, є загиблі

Від вибуху гранати в центрі столиці, за попередніми даними, загинули двоє осіб.

Про це інформує Київ оперативний.

"Близько 22:00 на вулиці Пушкінський, 34, поблизу входу у будівлю пролунав вибух. За попередньою інформацією, між охоронцем та чоловіком, що проходив службу на сході України, стався конфлікт. Потім чоловік дістав гранату, яка і здетонувала у нього у правій руці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обоє чоловіків загинули на місці. Окрім того, осколки відлетіли у двох жінок, одну з яких госпіталізували.

На Пушкінській вибухнула граната / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомляє у Facebook Поліція Києва, на місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

"По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даній події", - зазначають у поліції.