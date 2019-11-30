На Закарпатті СБУ затримала банду рекетирів, що обклали “даниною” місцевий бізнес

Діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на систематичному вимаганні грошей з представників легального бізнесу блокувала в Закарпатській області Служба безпеки України.

Про це повідомляє СБУ.

"Групу очолював мешканець Мукачева, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники обклали «даниною» місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири «вибивали» великі суми грошей з бізнесменів. У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також уночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW і Toyota, правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.

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Співробітники СБУ затримали лідера організованого угруповання. Наразі йому вже здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.