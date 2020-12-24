На Запоріжжі блокували злочинне угруповання, до якого входили чиновники

На Запоріжжі правоохоронці блокували діяльність етнічного організованого злочинного угруповання, до якого входили чиновники.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

Як встановили оперативники спецслужби, учасники угруповання задіяли до протиправної діяльності посадовців обласного Держгеокадастру.

За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їх результатами накладались значні штрафні санкції, проте за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли "порушникам" скасувати штрафи. У разі відмові від "співробітництва" учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою.

Службовці СБУ задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей у підприємців за "вирішення питання".

Крім того, встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали "даниною" фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини "данини".

Під час обшуків у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю.

Організатору та учаснику угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом - ред.). Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Також перевіряються факти причетності угруповання до скоєння у регіоні інших резонансних злочинів.