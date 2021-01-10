У Тернополі з понеділка можуть запровадити посилений карантин — міський голова

Комісія з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації проведе екстрене засідання, на якому, ймовірно, запровадить посилені карантинні обмеження в обласному центрі.

Про це написав у Фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.

"Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня", - написав Надал.

Він також стверджує, що є інформація про те, що правоохоронці "виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи".

"Хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом", - заявив Надал.

Читайте також: На Тернопільщині у перший день локдауну нарахували майже сотню порушень

Раніше поліція Тернопільської області поінформувала, що у регіоні у перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксовано близько сотні порушень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року.

Проте міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати у Тернополі з 8 січня карантинні обмеження.

Відповідно до цього рішення, з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися навчання.

У міській раді рекомендували суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня.

В Україні станом на 9 січня лабораторно підтверджені 1 110 015 випадків COVID-19, з них за добу 4 846.