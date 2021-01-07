Пожежу в церкві на Кіровоградщині загасили

У селі Копанки Маловисківського району Кіровоградської області загасили пожежу в церкві.

Як передає Укрінформ, про це інформують у ДСНС у Кіровоградській області.

«О 12.20 пожежу на площі 160 кв.м. було локалізовано. О 13.55 – ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 січня о 09:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні церкви, розташованої за адресою село Копанки Маловисківського району. На місці працювали 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Фото: www.dsns.gov.ua