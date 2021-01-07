На Кіровоградщині горить церква
Укрінформ
У селі Копанки Маловисківського району Кіровоградської області горить церква. На місці працюють 17 пожежників та 3 одиниці техніки.
Як передає Укрінформ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
«Сьогодні в 09:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні церкви, розташованої за адресою: Маловисківський р-н, с. Копанки», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 17 пожежників та 3 одиниці техніки.
Площа пожежі встановлюється.
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Фото: ДСНС України