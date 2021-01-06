Біля Буковеля горів котедж, евакуювали 25 туристів

На Прикарпатті у селі Поляниця горів двоповерховий котедж «Салют Буковель».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«06.01.2020 о 03.48 год. Яремчанська МР, с. Поляниця, участок Вишні. Пожежа котеджу «Салют Буковель». Будівля 6-секційна двоповерхова з надбудованими мансардними поверхами, стіни першого поверху з блоків обшиті пінопластом, 2-й поверх та мансарди дерев’яні, покриті бляхою по дерев’яній обрешітці, розміром в плані 25х10м. Вогнем знищено будівлю на площі 250 м.кв.», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, причину загорання та збитки встановлюють.

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Водночас, Управління ДСНС в Івано-Франківській області зазначає, що на об’єкті вдалося врятувати 25 людей, які проживали в котеджі.

«В будівлі проживало 25 осіб, яких адміністрацією об’єкту було виведено на свіже повітря до прибуття рятувальників», - зазначає управління ДСНС в області.

За їх словами, коли прибули рятувальники, то котеджі розміром 25х10м були повністю охоплені вогнем. Пожежу вдалось ліквідувати близько 7 години ранку.

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Фото: ДСНС у Івано-Франківській області