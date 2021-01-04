У Києві горіла офісна будівля «Укрриби»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ Оперативний у Фейсбуці.
"На Повітрофлотському проспекті, 66, палає офісна будівля ПрАТ Укрриба. Велика кількість рятувальників обумовлена тим, що поруч знаходиться холодильник, в якому дуже багато аміаку", - йдеться в повідомленні.
Як поінформувало головне управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу надійшло о 12:14.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі в офісному приміщенні, на площі 50 кв.м.
О 12:54 рятувальники пожежу локалізували, а о 12:58 – ліквідували.
До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, більш як 40 осіб особового складу, а також штаб ГУ ДСНС України у м. Києві.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується, зазначили рятувальники.
Фото: ДСНС