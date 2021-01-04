У Києві горіла офісна будівля «Укрриби»

У Києві горіла офісна будівля ПрАТ Укрриба.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ Оперативний у Фейсбуці.

"На Повітрофлотському проспекті, 66, палає офісна будівля ПрАТ Укрриба. Велика кількість рятувальників обумовлена тим, що поруч знаходиться холодильник, в якому дуже багато аміаку", - йдеться в повідомленні.

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Як поінформувало головне управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу надійшло о 12:14.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі в офісному приміщенні, на площі 50 кв.м.

О 12:54 рятувальники пожежу локалізували, а о 12:58 – ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, більш як 40 осіб особового складу, а також штаб ГУ ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується, зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС