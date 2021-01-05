Мер Чернігова доручив просити Кабмін та МОЗ не вводити локдаун

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко доручив підготувати листи в Міністерство охорони здоров’я та Прем’єр-міністру з проханням переглянути рішення про запровадження локдауну з огляду на зниження захворюваності на COVID-19.

Про це йшлося на нараді 5 січня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У нас були свята, очікували можливого сплеску захворювання. Якщо сьогодні-завтра його не буде зафіксовано, то потреба введення локдауну значно знижується. Локдаун принесе значні збитки та проблеми для сотень тисяч підприємців, дрібного, середнього та й великого бізнесу. Якщо епідеміологічна ситуація не буде демонструвати зростання, то введення локдауну треба відтерміновувати", - вважає очільник Чернігова.

Він доручив написати листи міністру охорони здоров’я та Прем’єр-міністру, в яких повідомити про стійку тенденцію до зниження показників захворюваності за останні дні і висловити прохання переглянути позицію щодо введення локдауну з 8 по 24 січня.

Раніше на нараді заступниця начальника управління охорони здоров’я міськради Ольга Малець поінформувала, що Чернігівщина вийшла з п’ятірки регіонів із найвищим рівнем поширення хвороби і нині на восьмій позиції.

В обласному центрі, повідомила Малець, скорочується кількість госпіталізованих хворих - станом на 4 січня їх було 186. Завантаженість ліжок по місту становить 43,2%, по області 36%.

Загалом від початку епідемії у Чернігові виявлено 6608 випадків зараження коронавірусом, з них 135 летальних. Станом на 5 січня на COVID-19 у місті хворіє 2 922 людини, у лікарнях перебуває 127 інфікованих.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 083 585 випадків захворювання на COVID-19, з них за добу 5 334.