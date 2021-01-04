На Чернігівщині — різке падіння захворюваності на COVID-19

За останню добу на Чернігівщині виявлено всього 45 нових випадків інфікування коронавірусом, що у 5-8 разів менше, ніж наприкінці 2020 року.

Про це, аналізуючи офіційну статистику, повідомляє кореспондент Укрінформу

"За даними управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 4 січня в області зафіксовано 45 нових випадків підтвердженого діагнозу інфікування на COVID-19", - ідеться в останньому повідомленні департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

У ньому зазначається, що померло за добу 6 людей, одужало - 320. Тобто, смертність від коронавірусу залишається на досить високому рівні (6-8 летальних випадків за день фіксується вже давно), а одужало вперше усемеро більше, ніж захворіло.

Обстежень на COVID-19 за добу проведено дуже мало: 15 ПЛР-тестів та 355 ІФА-досліджень. В ОДА не вказують, із чим це пов’язано, але найімовірніше, у святкові дні люди просто не обстежувались.

Починаючи з третьої декади листопада на Чернігівщині щодоби фіксувалося 500 і більше нових випадків коронавірусної хвороби. Високий рівень захворюваності (за рідкісним виключенням в окремі дні) спостерігався до 25 грудня. Після католицького Різдва число нових хворих стрімко пішло на спад і становило, в середньому, 200 на добу.

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині виявлено 30 550 випадків інфікування коронавірусом, з яких 432 мали летальний кінець. Ще у 31-го померлого COVID-19 був супутнім діагнозом. На сьогодні в області госпіталізовано 444 людини, 12 026 лікуються амбулаторно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу - 4 158.