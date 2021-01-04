В українській армії за добу - вісім випадків коронавірусу

Станом на ранок 4 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 1661 особа, за минулу добу виявлені вісім нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 4 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1661 особа. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Один з цих 8 військовослужбовців госпіталізований до Полтавського військового госпіталю, інші семеро перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Загалом на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 79 осіб.

За час пандемії у ЗСУ одужали 12 525 осіб, померли 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158. За минулу добу госпіталізовано 1 526 осіб; летальних випадків – 73; одужали 4 693 особи.

Фото: ДПСУ