Поблизу Мангуша на Донеччині встановили майданчик для зважування транспорту в русі

Поблизу смт Мангуш на Донеччині встановлено майданчик WIM (Weigh-in-Motion ) - систему комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються на автодорозі.

Як передає Укрінформ, про це 4 січня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Майданчик WIM (зважування в русі - ред.) влаштовано поблизу смт Мангуш Донецької області… Система WIM відповідає не лише за зважування транспорту, але й збереження, аналіз і обробку даних. Створення такої системи дозволяє реагувати на конкретні порушення та передавати їх цільовим органам, збирати важливу статистичну інформацію і здійснювати прогнози», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершено поточний середній ремонт з влаштування елементів системи моніторингу (WIM) за станом доріг та умовами руху на км 617 + 500 – км 618 + 500 автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог).

Зокрема, виконано роботи з влаштування дорожнього одягу (360 метрів), пониження проїзної частини; змонтовано металеву конструкцію, на яку змонтовано відповідне обладнання; в рамках поточного середнього ремонту влаштовано узбіччя, встановлено дорожні знаки та влаштовано бар’єрне огородження.

Weigh-in-Motion, WiM (для зважування в русі) — це сучасна розумна система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Вона здійснює моніторинг руху на дорогах у режимі реального часу за допомогою обладнання, яке монтується в верхньому шарі покриття автомобільних доріг або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів.