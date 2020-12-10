На 246-му кілометрі автодороги Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирщини встановлюють систему «Зважування в русі» (Weigh-in-Motion – WIM), яка контролюватиме навантаженість транспортних засобів.

Хід монтажних робіт продемонстрували журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

«Роботи зараз перебувають на завершальному етапі... Система «Зважування в русі» ділиться на 2 складові: верхня частина, де знаходяться камери фіксації номерних знаків, бокової фотофіксації та визначення габаритних параметрів транспортного засобу, і нижня, де відбувається сам процес зважування. Всі дані збираються в один пакет, обробляється інформація на контролері, шифрується по закритому каналу та передається на сервер для подальшої обробки», - розповів менеджер проєкту компанії «СЕА» із систем зважування в русі Дмитро Момотенко

За його словами, система монтується одночасно на 4 смугах, тобто у бік Києва і Чопа. Вона потрібна для того, щоб зменшити перевантаження транспортних засобів.

На Житомирщині встановлюють систему «Зважування в русі» / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Момотенко акцентував, що в Україні для вантажного транспорту норма становить 40-44 тонни, але перевізники навантажують їх до 60, 80, а то і 100 тонн.

Заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко зазначила, що в області будують два такі комплекси. Окрім автодороги М 06, систему «Зважування в русі» монтують на трасі М 21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський — кордон із Молдовою.

Як повідомляв Укрінформ, «Зважування в русі» (Weigh-in-Motion) – це «розумна» система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу.

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Усього у 2020 році на основних об’єктах «Великого будівництва» Укравтодор встановить два десятки майданчиків WiM по всій Україні. Наразі найбільша мережа WiM серед європейських країн в Угорщині – 89 майданчиків.