На Житомирщині встановлюють систему «Зважування в русі»
Хід монтажних робіт продемонстрували журналістам, передає кореспондент Укрінформу.
«Роботи зараз перебувають на завершальному етапі... Система «Зважування в русі» ділиться на 2 складові: верхня частина, де знаходяться камери фіксації номерних знаків, бокової фотофіксації та визначення габаритних параметрів транспортного засобу, і нижня, де відбувається сам процес зважування. Всі дані збираються в один пакет, обробляється інформація на контролері, шифрується по закритому каналу та передається на сервер для подальшої обробки», - розповів менеджер проєкту компанії «СЕА» із систем зважування в русі Дмитро Момотенко
За його словами, система монтується одночасно на 4 смугах, тобто у бік Києва і Чопа. Вона потрібна для того, щоб зменшити перевантаження транспортних засобів.На Житомирщині встановлюють систему «Зважування в русі» / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ
Момотенко акцентував, що в Україні для вантажного транспорту норма становить 40-44 тонни, але перевізники навантажують їх до 60, 80, а то і 100 тонн.
Заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко зазначила, що в області будують два такі комплекси. Окрім автодороги М 06, систему «Зважування в русі» монтують на трасі М 21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський — кордон із Молдовою.
Як повідомляв Укрінформ, «Зважування в русі» (Weigh-in-Motion) – це «розумна» система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється на дорогах у режимі реального часу.
Усього у 2020 році на основних об’єктах «Великого будівництва» Укравтодор встановить два десятки майданчиків WiM по всій Україні. Наразі найбільша мережа WiM серед європейських країн в Угорщині – 89 майданчиків.