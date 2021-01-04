Помер чоловік, якому пересадили серце у Львові

Тридцятирічному жителю Мукачева Закарпатської області, якому 25 грудня у Львові пересадили серце, помер.

Це підтвердив кореспондентові Укрінформу медичний директор з анестезіологічної роботи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Іван Міськів.

«Пацієнт Едуард, якому нещодавно було проведено пересадку серця в нашій клініці, на жаль, минулої ночі помер. Смерть наступила внаслідок поліорганної недостатності, тобто у пацієнта загострилась печінкова та ниркова недостатність», - повідомив лікар.

В медзакладі зазначили, що пересаджене серце працювало добре, жодних претензій до його роботи не було. Пацієнт за сумісністю повністю підходив з донором, операція пройшла успішно. Щоб налагодити роботу нирок і печінки лікарями було проведено кілька сеансів гемодіалізу, гемодифільтрації, однак ці заходи не дали бажаного результату.

«Ми були сьогодні на патолого-анатомічному дослідженні, жодних претензій по серцю немає. Воно прижилося», - додав лікар.

Як повідомляв Укрінформ, 25 грудня у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги пересадили серце чоловікові з Мукачева. Донором стала 42-річна львів’янка. Після того, як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, аби серце рідної людини продовжило битися, подарувавши шанс на життя молодому татові двох дітей.