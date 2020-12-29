ЦВК просить уряд профінансувати повторні вибори у деяких громадах

Центральна виборча комісія просить уряд врегулювати питання із забезпеченням належного фінансування повторних місцевих виборів у низці територіальних громадах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету міністрів України щодо забезпечення належного фінансування повторних місцевих виборів у територіальних громадах, орган місцевого самоврядування яких за результатами перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не обрано», - ідеться в повідомленні.

Комісія зазначила, що в низці територіальних громад відповідними територіальними виборчими комісіями прийнято рішення про призначення повторних виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Зокрема, на 17 січня 2021 року призначено повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови Броварського району Київської області, на 24 січня 2021 року – депутатів Уланівської сільської ради та Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області, на 7 лютого 2021 року – депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

У ЦВК додали, що виборчий процес у цих громадах уже розпочався.

«Відповідно до законодавства фінансування повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів у відповідній територіальній громаді здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету цієї територіальної громади. Враховуючи, що на сьогодні в окремих територіальних громадах орган місцевого самоврядування – місцеву раду не обрано, рішення про місцевий бюджет таких територіальних громад не прийнято», - пояснили в ЦВК.

Крім того, в комісії нагадали, що відповідно до Бюджетного кодексу бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, тому у новостворених територіальних громадах рішення про місцеві бюджети відповідними місцевими радами можуть бути прийняті лише з 1 січня 2021 року.

При цьому ЦВК зауважила, що виборчий процес повторних місцевих виборів, розпочатий у 2020 році, закінчується в 2021 році, а отже охоплює два бюджетні періоди.

У цьому зв'язку Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету Міністрів з метою врегулювання вказаного питання.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року.