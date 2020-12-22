Місцеві вибори: ЦВК скасувала низку постанов Ірпінського тервиборчкому

Центрвиборчком скасував постанови Ірпінського міського тервиборчкому щодо результатів місцевих виборів, а також зобов'язав Пришибську сільську ТВК встановити результати голосування з місцевих виборів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зокрема, за інформацією ЦВК, постановою Ірпінської міської територіальної виборчої комісії від 13 листопада 2020 року № 247 зареєстровано депутатом Ірпінської міської ради Кременчук-Дворнікову В.В., яка набула повноважень з моменту проведення першої сесії міськради 20 листопада.

Водночас постановою ТВК від 24 листопада №252 цю особу визнано такою, яка не набула депутатського мандата у зв’язку з відмовою від нього, а Гуріна А.В. визнано обраним депутатом Ірпінської міської ради та постановою від 24 листопада 2020 року № 253 зареєстровано депутатом.

Проаналізувавши наявні інформацію та документи, ЦВК дійшла висновку, що "обставини прийняття постанов свідчать про можливі умисні дії окремих членів цієї ТВК, пов’язані із підробкою документів, протиправним використанням печатки виборчої комісії, свідомим перешкоджанням членам виборчої комісії у роботі цієї комісії".

Центрвиборчком визнав протиправними та скасував постанови Ірпінської міської ТВК від 24 листопада 2020 року № 252 та № 253, а також скасував постанову ТВК від 30 листопада 2020 року № 254 “Про печатку Ірпінської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області”.

ЦВК звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених обставин та в разі виявлення підстав вжиття заходів реагування.

Крім того, ЦВК розглянула окремі питання діяльності Пришибської сільської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області. Зокрема, зазначалося, що правомірність дій та рішень цієї ТВК, у тому числі щодо повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 530394 з виборів Пришибського сільського голови, неодноразово були предметом розгляду Центрвиборчкому та судового розгляду в низці адміністративних справ, за наслідками яких ухвалено судові рішення, які набрали законної сили.

Зокрема, 27 листопада ЦВК зобов’язала зазначену сільську ТВК здійснити дії щодо встановлення результатів виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі за наслідками виконання рішень судів.

Однак Пришибська сільська ТВК судові рішення та рішення ЦВК не виконала.

"Враховуючи зазначене, ЦВК зобов’язала вказану комісію встановити результати голосування з виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі з урахуванням волевиявлення виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці № 530394, за наслідками виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада 2020 року", - наголосили у Центрвиборчкомі.

ТВК також має не пізніше 23 години 23 грудня 2020 року скласти протокол про результати голосування з відповідних виборів та невідкладно надіслати його копію ЦВК.