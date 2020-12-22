ЦВК призначила вибори народного депутата в окрузі №50 на Донеччині

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 50.

Таке рішення прийнято на засіданні 22 грудня, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Центрвиборчкому.

Як зазначається, до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область), за його особистою заявою.

"Відтак комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року", - наголосили у ЦВК.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 грудня достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Раніше ЦВК призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).