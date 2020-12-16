Рада достроково позбавила депутатських повноважень Требушкіна

Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Відповідну постанову №4446 підтримали 327 народних депутатів.

Руслан Требушкін у своєму виступі подякував колегам за спільну роботу і запросив народних депутатів відвідати Покровськ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав Требушкіну успіхів у роботі.

Як повідомлялося, позафракційний народний депутат Руслан Требушкін був обраний мером міста Покровська Донецької області за результатами місцевих виборів.