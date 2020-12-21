Міськради у Києві, Дніпрі, Одесі й Харкові оновилися більше, ніж на половину - КВУ

Про це розповів на брифінгу голова Комітету виборців України Олексій Кошель, презентуючи дослідження про результати місцевих виборів і можливі коаліції в радах міст-мільйонників, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші експерти в чотирьох областях України й в Києві проводили дослідження, аналізували результати місцевих виборів, перші рішення міських рад і кадрові рішення у містах-мільйонниках. Наш перший висновок: міські ради в містах-мільйонниках оновилися більше, ніж на половину. Тобто переважна більшість депутатів цих міських рад в усіх без винятку - це нові обличчя", - сказав Кошель.

За його словами, загалом у Києві 62% депутатів - це депутати, які не були присутні в попередньому складі міськради, у Дніпрі - оновлення 58%, в Одесі - 55%, у Харкові 72%. Загалом в чотирьох міських радах міст-мільйонників оновлення становило 62%, зазначив голова КВУ.

"Ця інформація є надзвичайно важливою для подальшого планування роботи, оскільки вона відкриває достатньо широкі можливості не лише для самореалізації цих депутатів, але й для серйозних системних перетворень у міських радах", - зауважив Кошель.

Він також звернув увагу на те, що напередодні місцевих виборів в Україні з'явилося близько 20 нових регіональних політичних партій. За висновком КВУ, це стало можливим завдяки відсутності у законодавстві так званих списків незалежних кандидатів, і це треба врахувати під час другого етапу виборчої реформи.

"Якби така законодавча зміна (про списки незалежних кандидатів - ред.) була прийнята, то я переконаний, що сьогодні було б як мінімум на 10 політичних партій менше. Чому це важливо? Бо саме списки незалежних кандидатів зменшують заполітизованість місцевих рад. Тобто депутати більше зосереджуються на місцевій проблематиці", - сказав Кошель.

На його думку, в разі проведення другого етапу виборчої реформи, прийняття рішення про представлення на виборах списків незалежних кандидатів може дещо зменшити масштаби партійного будівництва на майбутнє і знизити заполітизованість місцевих рад.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони стали одними з найскладніших в історії України через нове виборче законодавство, реформу адміністративно-територіального устрою та пандемію COVID-19.