В Україні запустили експериментальний проєкт з «е-пропискою»

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою започатковує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що наразі така послуга доступна на порталі державних послуг "Дія" для дітей до 14 років у Харкові.

"Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі "Дія". Скорочується кількість документів та запроваджується взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua", - зауважив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Планується, що послуга буде доступна для: неповнолітніх віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них, а також для українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах.

Як повідомлялося, 23 грудня Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка створює умови для електронної реєстрації місця проживання. Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби.