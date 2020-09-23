У додатку "Дія" з’явиться електронне свідоцтво про народження
Відповідну постанову схвалив Кабмін на засіданні 23 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку "Дія" в обох батьків», - розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.
Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.
Зазначається, що скоро Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку "Дія".