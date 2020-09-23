У додатку "Дія" з’явиться електронне свідоцтво про народження

В Україні впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років.

Відповідну постанову схвалив Кабмін на засіданні 23 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку "Дія" в обох батьків», - розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.

Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Зазначається, що скоро Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку "Дія".