У Миколаївську міськраду прийшли з обшуками

Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській міськраді і повідомили про підозру у службовій недбалості керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

«28 грудня... провели ряд обшуків на території підрядної організації та у робочих кабінетах посадовців Миколаївської міської ради. Йдеться про привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, що виконуються на замовлення ДЖКГ», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у жовтні 2019 року між підрядною організацією та з Департаментом житлового-комунального господарства Миколаївської міськради укладена угода щодо капітального ремонту скверу та території Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Під час розслідування встановлено, що роботи за цим договором проводились не в повному обсязі, а загальна їх вартість завищена на понад 200 тисяч гривень.

Правоохоронці під час обшуків вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.

Слідчі Заводського відділу поліції повідомили про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість» та чч. 2 та 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

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Після проведення відповідних експертиз прийматимуться подальші процесуальні рішення. Слідчі дії тривають.

Фото: mk.npu.gov.ua