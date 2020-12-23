Поліція провела 11 обшуків через незаконні розкопки кургану на Миколаївщині

Правоохоронці провели обшуки у Кривому Розі в рамках розслідування справи щодо незаконних розкопок унікального скіфського кургану на Миколаївщині.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

«Спеціально сформована група правоохоронців за силової підтримки спецпризначенців прибула до Дніпропетровської області. Вони проводять 11 санкціонованих обшуків у рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 298 КК України «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини»», - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі провели обшуки в справі про незаконні розкопки скіфського кургану / Фото: Національна поліція

У ході розслідування правоохоронці встановили, що розкопки вищевказаного кургану здійснювались, зокрема, технікою підприємства, розташованого у Дніпропетровській області.

22 грудня за місцем розташування фірм у Кривому Розі, які, ймовірно, надавали техніку для розкопок кургану, правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури провели слідчі дії: допитали як свідків вісім осіб та провели ряд обшуків, в результаті яких вилучили документацію на експлуатацію техніки, угоду про надання послуг стосовно робіт машинами і механізмами тощо.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Воно перебуває на особистому контролі начальника ГУНП в Миколаївській області.

На місці події поліцейські Казанківського відділення поліції продовжують здійснювати цілодобову охорону місця незаконних розкопок кургану.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелево Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки проводили невідомі із застосуванням важкої техніки. Роботи велися на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області.

Техніку (бульдозер та екскаватор), яка незаконно розкопувала курган, було передано на відповідальне зберігання. Але Казанківський райсуд вже вдруге відмовив слідчому в накладенні арешту на неї.

Сума збитків, завданих від руйнування кургану, становить 151 млн грн.