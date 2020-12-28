У Чернігівській облраді вдруге зірвали позачергову сесію

Повторно призначена на сьогодні, 28 грудня, друга (позачергова) сесія Чернігівської обласної ради 8-го скликання знову не відбулася через відсутність кворуму: для участі в ній зареєструвалося 32 депутати із 64-х обраних.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зареєструвалося 32 депутати, а має бути більше половини від обраних. Отже, ця сесія не є правомочною", - оголосила з президії голова обласної ради Олена Дмитренко.

Журналістам вона сказала, що депутати принципово не їдуть на сесію і таким чином її просто зривають.

За словами Дмитренко, сьогодні мали прийматися обласні програми і бюджет області на 2021 рік. Однак головний фінансовий документ з облдержадміністрації так і не надійшов. В обласній раді з цього приводу не дуже переймаються.

"Будемо працювати на одну дванадцяту бюджету, є така практика, нічого страшного у цьому немає. Думаю, після Нового року ця політична криза спаде", - зазначила Дмитренко.

Заступник голови Дмитро Блауш сказав, що перемовини з опозиційними до більшості в облраді фракціями ведуться щодня, але досі консенсусу не досягнуто. Тому більшість чекає одужання депутатки, яка хворіє на коронавірус.

"Щойно вона одужає, і в залі набереться 33 депутати, ми, безумовно, відразу зберемося і виконаємо свою функцію", - поділився подальшими планами Блауш.

Керівник фракції ОПЗЖ Ігор Базилінський пояснив, що його колеги ігнорують сесію через те, що жоден із 5-ти обраних від партії депутатів не включений до якоїсь комісії обласної ради. Так само, як і представники інших ображених тепер чотирьох фракцій.

"З керівництвом обласної ради в нас на сьогодні порозуміння немає, але я сподіваюсь, що воно буде досягнуте", - зауважив Базилінський.

Як повідомляло агентство, перша сесія Чернігівської обласної ради 8 скликання відбулася 2 грудня п. р. Вона супроводжувалася блокуванням трибуни, залишенням незгодними депутатами сесійної зали та "мінуванням" адмінбудівлі облради. У виборах голови та її заступників взяли участь лише 33 обранці з коаліції, яку утворили представники 3-х політсил із 8-ми, що пройшли до органу місцевого самоврядування. Депутати 5-ти фракцій заявили, що вибори відбулися з порушенням регламенту і законодавства, і відтоді демонстративно не ходять на сесію. Вперше засідання другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради було зірване 23 грудня.

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За підсумками місцевих виборів 25 жовтня п. р. місця в Чернігівській обласній раді отримали представники 8-ми політичних партій: "Рідний дім", "Наш край", "Слуга народу", "Радикальна партія Ляшка", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - за життя", "За майбутнє", "Європейська солідарність". Найбільше депутатських місць (19) дісталося партії "Рідний дім", засновником якої є Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Коаліцію в обласній раді утворили "Рідний дім", "Слуга народу" та Радикальна партія Олега Ляшка.