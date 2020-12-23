Чернігівська облрада не змогла зібратися на сесію — немає кворуму

Позачергову сесію Чернігівської обласної ради VIII скликання, призначену на середу, 23 грудня, перенесли на 28-е число через відсутність кворуму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, для участі в пленарному засіданні зареєструвався тільки 31 депутат із 64-х у списку.

"Зареєструвалися представники лише трьох фракцій - "Рідний дім", "Слуга народу" та "Радикальна партія Ляшка", - уточнили у відділі інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю облради.

Як раніше повідомляло агентство, саме три зазначені політичні сили об’єдналися в коаліцію і, маючи 33 голоси, обрали керівництво головного органу місцевого самоврядування області. Решта депутатів - представники 5 фракцій - участі у голосуванні не брали й заявляли, що вибори пройшли з порушенням законодавства. Сьогодні частина цих депутатів на сесію прийшла, однак не реєструвалася.

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За підсумками місцевих виборів 25 жовтня, місця в Чернігівській обласній раді отримали представники 8-ми політичних партій: "Рідний дім", "Наш край", "Слуга народу", "Радикальна партія Ляшка","Батьківщина", "Опозиційна платформа - за життя", "За майбутнє", "Європейська солідарність". Найбільше депутатських місць (19) дісталося партії "Рідний дім", засновником якої є Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

Фото: Petriot333, uk.wikipedia.org