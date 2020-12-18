У Чернівцях обрали нового голову облради

У Чернівцях депутати обласної ради обрали представника Аграрної партії України, заступника голови ОДА Олексія Бойка головою облради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після підрахунку бюлетенів було встановлено, що за Бойка Олексія проголосувало 35 депутатів, за Жаровського Володимира проголосувало 27 депутатів, один бюлетень визнали недійсним. Таким чином, головою обласної ради став Олексій Бойко", - оголосила на сесії голова лічильної комісії Валентина Карапчієвська.

Обрання голови Чернівецької обласної ради відбулося шляхом таємного голосування.

Олексій Бойко - нинішній заступник голови Чернівецької ОДА, родом із Сокирянського району. Йому 38 років, з яких майже 15 років він є державним службовцем. Працював у податковій інспекції, був заступником голови Сокирянської районної ради та Сокирянської районної держадміністрації.

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На виборах 25 жовтня балотувався першим номером у списку Аграрної партії України до обласної ради, яка набрала понад 7% голосів виборців.

Фото: Чернівецька ОДА