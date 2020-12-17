На Запоріжжі частина депутатів облради визнала нелегітимним обраного голову

У Запоріжжі наразі проходить позачергове засідання обласної ради. На ньому присутні 44 депутати, які визнали нелегітимним раніше обраного голову Віталія Боговіна.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 15:00 в сесійній залі Запорізької обласної ради на позачергову сесію зібралось 44 депутати.

"Вимагаємо провести засідання першої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання 17 грудня о 15:00. 29 підписів під зверненням, тобто третина депутатів", - зачитав звернення Олексій Холод, якого 11 грудня було обрано головуючим на першому засіданні.

Він запевнив, що запрошення на сесію було відправлено електронною поштою всім депутатам. В залі зареєстровано (електронна система відключена, реєструвались письмово) 44 депутати від фракцій "Опозиційна платформа - за життя!", "За майбутнє", "Європейської Солідарності".

Депутати обрали секретаріат, лічильну комісію та визнали нелегітимними результати таємного голосування за голову обласної ради, яке відбулось 15 грудня у 300-ій залі, коли було обрано Віталія Боговіна.

У той же час депутати від "Слуги народу", "Єднання", "Батьківщина" та "Опозиційний блок" зробили спільну заяву, у якій назвали події, що відбуваються у сесійній залі "захопленням влади".

"Те, що відбувається сьогодні в залі засідань обласної ради, якісь групи людей хочуть провести нелегітимну сесію - це називається захватом влади. Я думаю, що правоохоронні органи і СБУ дадуть цьому всьому оцінку. Наші юристи подали відповідні заяви в ці органи. Це безпрецедентне засідання повинно бути оцінено в рамках кримінального кодексу", - сказав Боговін.

Депутат Владислав Куценко додав, що Боговін обраний головою обласної ради і цей факт сьогодні відображено в єдиному реєстрі керівників.

"Він визнаний міністерством юстиції. Цей запис зроблено на підставі рішення обласної ради і тому сьогодні він (Боговін - ред.) - діючий керівник", - додав Куценко.

Наразі в роботі "альтернативної" сесії оголошено перерву, після якої планують обрати голову облради.

Як раніше повідомлялось, четверо депутатів облради від "Слуги народу" вийшли з фракції та заявили, що під час таємного голосування на них здійснювався тиск. Вони написали відповідну заяву в поліцію та надали пояснення.