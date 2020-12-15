У Запоріжжі облраду очолив голова ОДА - обирали за зачиненими дверима

Депутати Запорізької обласної ради за зачиненими дверима обрали голову депутатського корпусу. Облраду очолив Віталій Боговін, який є головою ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все пройшло в рамках чинного законодавства, за регламентом. Рішення прийнято одноголосно, 43 голосами", - сказав член лічильної комісії В'ячеслав Колесніков.

За його словами, на сесії, в ході якої було обрано голову облради, була присутня більшість членів лічильної комісії - 4 із 7.

Сам Віталій Боговін заявив, що від сьогодні, з моменту обрання його головою облради, він складає повноваження голови Запорізької ОДА.

"Повноваження голови ОДА я склав сьогодні, на момент обрання очільником облради", - сказав Боговін.

На запитання, чому не запросили на сесію представників ЗМІ, він заявив, що це "питання не до нього". Що стосується того, що на сесію не пустили депутатів від ОПЗЖ, він заявив, що не в курсі, хто кого не пустив.

Сесія облради призначена на четвер, 17 грудня.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 грудня, в залі Запорізької облради зібралися 23 депутати із 84, тимчасовий голова президії Олексій Холод заявив, що немає кворуму і переніс сесію на п'ятницю. Однак потім з'ясувалося, що депутати від "Слуги народу", "Опозиційного блоку", "Батьківщини" і "Єднання" зібралися в кабінеті №300 і там провели засідання сесії. Потрапити до зали не змогли депутати від ОПЗЖ і журналісти. Зала була зачинена зсередини, а в холі перебували близько 110 правоохоронців.

Народний депутат Володимир Кальцев надіслав заяву до поліції про захоплення влади.

До Запорізької облради пройшли 23 депутати від "ОПЗЖ", 19 - від партії «Слуга народу», 10 - від "Європейської солідарності", 9 - від партії «Єднання» Володимира Буряка, по 8 мандатів отримали «Опозиційний блок» і «За майбутнє» і 7 мандатів - партія "Батьківщина".

На пост очільника облради претендували Віталій Боговін ("Слуга народу") і Геннадій Шевченко (партія "Єднання").