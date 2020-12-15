У Запорізькій облраді сталася бійка, сесію перенесли на п'ятницю

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

У роботі першої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання після проведення таємного голосування за главу депутатського корпусу було оголошено технічну перерву. Продовження сесії призначили на 14:00 15 грудня.

У холі облради зібралася велика кількість правоохоронців і людей у ​​камуфляжі, в залі - 23 депутати.

"Ми не в змозі вийти з технічної перерви. Пропоную перенести засідання на п'ятницю (18 грудня - ред.) 14:00", - заявив глава тимчасової президії Олексій Холод.

Депутат Маргарита Трипільська заявила, що депутатів не пускають до зали. За її словами, народних обранців "заблокувала" поліція.

Інцидент за участю правоохоронців стався в коридорі, який з'єднує обласну раду і ОДА.

"Ми не можемо потрапити на сесію. Сесію веде ОПЗЖ. Ми дочекаємося того, що тут буде "Запорізька народна республіка", - прокоментував глава Запорізького ОДА, депутат облради Віталій Боговін.

Після чого почалася бійка між поліцією і людьми, які називали себе ветеранами АТО. За їх словами, вони прийшли, щоб "не допустити прокремлівського реваншу".

У той же час депутати від партії "Слуга народу" разом з Боговіним пройшли до сесійної зали, але продовжити сесію не вдалося. Засідання відбудеться у п'ятницю.

Тим часом, частина депутатів лишається в будівлі облради. За порядком стежать понад 110 співробітників поліції.

Як раніше повідомлялося, в Запорізьку облраду пройшли 23 депутати від ОПЗЖ, 19 - від партії «Слуга народу», 10 - "Європейської Солідарності", 9 - від партії «Єднання» Володимира Буряка, по 8 мандатів отримали «Опозиційний блок» і «За майбутнє» і 7 мандатів - партія "Батьківщина ". На пост глави облради претендують Віталій Боговін ("Слуга народу") і Геннадій Шевченко (партія "Єднання").

Фото: RFE/RL