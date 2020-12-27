Автофіксацію дорожніх порушень запускають на Львівщині

У Львівській області розпочинає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ - Чоп) запрацюють три камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, - йдеться у дописі.

Уточнюється, що камери розміщено на таких ділянках: 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ; 555 км + 662, поблизу села Солонка; 555 км+730, поблизу села Солонка.

Ці місця обрано через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

«У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери», - нагадав Білошицький.

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Він додав, що зараз правопорушення автоматично фіксують 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.

Як повідомляв Укрінформ, на трасах столиці та Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками з 1 червня почали працювати камери відеофіксації порушень.