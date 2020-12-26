У Житомирі перекинулася цистерна з газом
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Укрінформ
У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом, поліція перекрила рух та евакуювала 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці.
"26 грудня о 13:58 у м. Житомир по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік. Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.), - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція перекрила рух та евакуювала 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.
Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 чол. особового складу та 3 одиниці техніки.
Фото: ДСНС