В Україні негода залишила без світла 357 населених пунктів
Укрінформ
Через складні погодні умови в Україні знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.