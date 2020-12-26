В Україні негода залишила без світла 357 населених пунктів

В Україні негода залишила без світла 357 населених пунктів

Укрінформ
Через складні погодні умови в Україні знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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