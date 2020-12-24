Вінницька міськрада ухвалила бюджет-21 із доходами у 4,65 мільярда

Вінницька міська рада на сесії ухвалила бюджет на 2021 рік із доходами у 4,65 млрд грн.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік за доходами сформовано в обсязі 4 645,7 млн грн, що на 6,3 % більше бюджету поточного року. Загальний фонд займає основну роль у формуванні бюджету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалений депутатами основний фінансовий документ міста є «бюджетом стабільності, щоб забезпечити стабільне функціонування всіх сфер життєдіяльності міста – соціально-культурної, житлово-комунального господарства, роботи транспорту».

Основними бюджетоутворюючими податками у 2021 році залишаються податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акцизний податок, єдиний податок, податок на нерухоме майно.

Відповідно до обсягу власних доходів та переданих з інших бюджетів субвенцій загальний обсяг витрат бюджету на 2021 рік визначено в сумі 4 645,7 млн грн, в тому числі видатки за рахунок власних доходів заплановані в розмірі 3 807,5 млн грн, видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету сформовано в сумі 838,2 млн грн.

Видатки загального фонду повинні забезпечити потребу у поточних видатках галузей. Їх обсяг визначено в сумі 3 487,0 млн грн.