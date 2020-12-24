У Чернівцях ухвалили обласний бюджет-21, який на 176 мільйонів менший за цьогорічний

Депутати Чернівецької обласної ради ухвалили обласний бюджет на 2021 рік, який менший за цьогорічний бюджет на понад 176 мільйонів гривень.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було проблемно збалансувати бюджет через те, що цього року ми переживаємо епідемію коронавірусу, карантин. Уже з квітня ми почали не виконувати планові надходження, які запланували у цьогорічному бюджеті. І лише у жовтні-листопаді ми вирівняли ситуацію та почали виконувати план на ці місяці. Але ті втрати надходжень, які були від квітня до жовтня, ми не змогли надолужити. Ми очікуємо, що до кінця року наш обласний бюджет недоотримає близько 20-23 мільйонів гривень", - повідомила під час розгляду бюджету на наступний рік директор Департаменту фінансів Чернівецької ОДА Анжела Дякова.

Вона зазначила, що дохідна частина обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету на 2021 рік визначена у сумі 1 мільярд 682 мільйони 257,460 тисяч гривень. Це на 176 мільйонів, 771,4 тис. грн менше, ніж затверджено на 2020 рік.

Найбільше видатків спрямують на освіту — майже 560 млн грн. Водночас, це на 1,1% менше, аніж цьогоріч. Менше грошей також спрямують на медицину — понад 117 млн. Це пов'язане із переходом багатьох медзакладів на пряме фінансування з НСЗУ.

Трохи більше будуть фінансувати культуру, спорт та сферу соцзахисту. На утримання та ремонт доріг витратять понад 330 млн грн. Бюджет розвитку обласної ради складатиме 31 млн грн. Це на 65% менше, аніж цьогоріч.

Серед видаткової частини запитання у депутатів виникли щодо розміру резервного фонду. Дякова роз'яснила, що більше 8 мільярдів гривень передбачили лише для боротьби з коронавірусом, які будуть використовувати у разі погіршення епідемічної ситуації в регіоні. Крім того, ще понад 5 млн грн буде резервних коштів на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій.