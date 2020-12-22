На Луганщину прибув гуманітарний вантаж від Латвії для погорільців

Передача партії гуманітарної допомоги від Латвії населенню, постраждалому від пожеж, відбулася в селищі Сиротине Сєвєродонецького району.

Про це повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Постраждалі від пожеж на Луганщині отримали чергову гуманітарну допомогу / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

"У селищі Сиротиному місцеві мешканці отримали гігієнічні набори від Посольства Латвійської Республіки в Україні. Ще 200 гігієнічних наборів надійдуть мешканцям ще кількох сіл Щастинського та Станично-Луганського районів», - ідеться в повідомленні.

Жителі подякували за надану допомогу, а представник посольства запевнив, що роботу в цьому напрямку буде продовжено.

Це не перший вантаж від Посольства Латвійської Республіки в Україні. У липні для постраждалого від пожеж населення Луганщини було передано гуманітарну допомогу у вигляді речей першої необхідності.

Як відомо, у липні та жовтні цього року в Луганській області від масштабних лісових пожеж постраждали одинадцять сіл, більше пів тисячі житлових будинків згоріло, загинули люди. Уряд України виділив чималі кошти на відшкодування втрат, але продовжує надходити допомога також і від волонтерів, міжнародних організацій і посольств окремих держав.