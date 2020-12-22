На Луганщину прибув гуманітарний вантаж від Латвії для погорільців

На Луганщину прибув гуманітарний вантаж від Латвії для погорільців

Фото, відео
Укрінформ
Передача партії гуманітарної допомоги від Латвії населенню, постраждалому від пожеж, відбулася в селищі Сиротине Сєвєродонецького району.

Про це повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Постраждалі від пожеж на Луганщині отримали чергову гуманітарну допомогу / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

"У селищі Сиротиному місцеві мешканці отримали гігієнічні набори від Посольства Латвійської Республіки в Україні. Ще 200 гігієнічних наборів надійдуть мешканцям ще кількох сіл Щастинського та Станично-Луганського районів», - ідеться в повідомленні.

Жителі подякували за надану допомогу, а представник посольства запевнив, що роботу в цьому напрямку буде продовжено.

Це не перший вантаж від Посольства Латвійської Республіки в Україні. У липні для постраждалого від пожеж населення Луганщини було передано гуманітарну допомогу у вигляді речей першої необхідності.

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Як відомо, у липні та жовтні цього року в Луганській області від масштабних лісових пожеж постраждали одинадцять сіл, більше пів тисячі житлових будинків згоріло, загинули люди. Уряд України виділив чималі кошти на відшкодування втрат, але продовжує надходити допомога також і від волонтерів, міжнародних організацій і посольств окремих держав.

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