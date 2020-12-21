Музею в Попасній передали знайдені військовими артефакти VIII-XVIII століть
Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила директор Музею Яна Проскурова.
«Археолог передав музею знахідки на Попаснянщині сапера 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сергія Дзюбенка: козацьку білоглиняну люльку, виготовлену ще за часів XVIII сторіччя, ремінну пряжку з орнаментом у вигляді лева VIII-IX століть, ще одну ремінну пряжку XIV-XVIII століть, а також столовий прибор, ґудзики та інші старовинні предмети», - йдеться у повідомленні.У Попаснянський музей передали знайдені військовими історичні артефакти / Фото: Краєзнавчий музей імені Семена Іофе
Теліженко розповів присутнім про свою брошуру, яка створена для військовослужбовців ЗСУ з метою охорони культурних цінностей України. Науковець наводить у ній приклади, коли при виконанні оперативних завдань на сході України військові випадково натрапляли на цікаві знахідки в землі, які потім передавали до музеїв.
На презентації були присутні представники військової служби правопорядку, а також працівники музею.