Музею в Попасній передали знайдені військовими артефакти VIII-XVIII століть

Науковий співробітник Інституту археології НАН України Сергій Теліженко 21 грудня презентував у Попаснянському краєзнавчому музеї авторську брошуру «Археологічні пам’ятки і війна» та передав закладу знахідки, зібрані на Попаснянщині військовим сапером.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила директор Музею Яна Проскурова.

«Археолог передав музею знахідки на Попаснянщині сапера 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Сергія Дзюбенка: козацьку білоглиняну люльку, виготовлену ще за часів XVIII сторіччя, ремінну пряжку з орнаментом у вигляді лева VIII-IX століть, ще одну ремінну пряжку XIV-XVIII століть, а також столовий прибор, ґудзики та інші старовинні предмети», - йдеться у повідомленні.

У Попаснянський музей передали знайдені військовими історичні артефакти / Фото: Краєзнавчий музей імені Семена Іофе

Теліженко розповів присутнім про свою брошуру, яка створена для військовослужбовців ЗСУ з метою охорони культурних цінностей України. Науковець наводить у ній приклади, коли при виконанні оперативних завдань на сході України військові випадково натрапляли на цікаві знахідки в землі, які потім передавали до музеїв.

Читайте також: Краєзнавчий музей у Радомишлі поповнився новими експонатами

На презентації були присутні представники військової служби правопорядку, а також працівники музею.