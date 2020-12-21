Грабіжники знищили рештки давніх споруд на городищі біля Львова

Про це у Фейсбуці повідомляє Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба", передає Укрінформ.

Археологи закликають поліцію провести швидке і ефективне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

"Найімовірніше, це трапилось у суботу ввечері або в ніч проти неділі. Невідомі зробили грабіжницькі вкопи, очевидно, з метою пошуку артефактів княжого міста і зруйнували рештки давніх споруд, які були підготовлені для фіксування. Що саме вдалось їм знайти, невідомо, однак для науковців найбільша втрата – історична інформація, яку вони могли б отримати, та порушення столітніх культурних нашарувань на розкопі. Археологи закликають поліцію провести швидке і ефективне розслідування та притягнути винних до відповідальності", - йдеться в дописі.

Цьогорічні розкопки на території пам’ятки археології національного значення у Звенигороді розпочали у листопаді. Їх проводить «Рятівна археологічна служба» для потреб облаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород», що реалізується за кошти Європейського Союзу.

«Це перші масштабні розкопки у Звенигороді за останні десятиріччя. Їх проводять на дитинці – найдавнішій та найбільш укріпленій частині княжої столиці, з якої починали розвивати місто та вели оборону. Попереду було найцікавіше: дослідження непорушеного шару XI-XII ст. Але сьогодні, прийшовши на розкоп, науковці побачили, що його просто знищили», - зазначила керівниця Історико-культурного заповідника «Древній Звенигород» Наталя Войцещук.

Войцещук вже написала заяву у поліцію, на місце виїхала слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області.