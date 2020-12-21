МХП відкрив чотири нові «М’ясомаркети»

Мережа «М’ясомаркетів» впевнено рухається до 50 магазинів по всій Україні. У Луцьку, Львові, Сваляві та в Мирнограді почали роботу 4 магазини нового формату.

Всього на цей момент працює 33 «М’ясомаркети», повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

Там зазначили, що «М’ясомаркет» — це сучасний формат «магазинів біля дому». Агрохолдинг МХП запустив цей проєкт у межах своєї трансформації із сировинної компанії в кулінарну. За словами голови правління МХП Юрія Косюка, маркети мають дарувати людям якість, сервіс та емоцію. І вони з цим завданням чудово справляються.

«До «М’ясомаркетів» щодня постачаються найсвіжіші продукти, тут представлений широкий асортимент різноманітних товарів, — усе для того, аби забезпечити покупців лише найякіснішою продукцією. Також ми відрізняємося від решти магазинів унікальними стандартами викладки товарів», — говорить про принципи роботи м’ясних крамниць фахівець зі збуту МХП Роман Антоненко.

Найкраще про враження від магазину можна дізнатися від його відвідувачів. Ось що говорять гості відкриття «М’ясомаркету» у Мирнограді (Донецька область).

«Маркет шикарний! Обслуговування на найвищому рівні! А головне — тут якісні продукти. Молодці! Ми дуже раді, що такий бутик з’явився у нашому місті», — каже пані Оксана.

«М’ясомаркети» відкриваються у максимально зручних місцях для мешканців, у житлових кварталах та в центрах. Розташування цілком відповідає концепції «магазинів біля дому», що також дуже цінують його клієнти.

«Локація дуже зручна! В такому районі, де багато будинків, немає так багато маркетів, як у Києві. Щоб поїхати до супермаркету з трьома дітьми, мені треба виділити пів дня. Круто, що тепер є така м’ясна крамниця просто біля будинку: зайшла й закупилася всім необхідним в одному місці!» — ділиться враженнями від відкриття гастро-бутика у Львові пані Яна.

Особливістю «М’ясомаркетів» є те, що в жодному з магазинів ви не зустрінете продавців. Замість них працюють м’ясні сомельє.

«Наші сомельє — це люди, які знають про м'ясо все: від процесу його обробки до приготування. Це консультанти і навіть неофіційні шеф-кухарі ваших родин. Вони допомагають зібрати продуктовий кошик, діляться рецептами. Головне наше завдання — викликати позитивні емоції у гостей», - розповідає шеф-сомельє Валех.

Нові «М’ясомаркети» пропонують широкий асортимент м’яса та великий вибір супутніх товарів: бакалію, молочні продукти, напівфабрикати, напої, соуси, маринади, випічку. Такий підхід реалізовано з метою забезпечити відвідувачів усім необхідним до смачного столу. Крім цього, можна придбати готові м’ясні продукти або попросити сомельє замаринувати м’ясо. Тоді вдома залишиться лише покласти страву на пательню й насолоджуватися вечерею.

«У маркеті дуже привітні дівчата-сомельє! Ми вперше тут, зайшли й ледь не розгубилися. Але вони дуже допомогли, зорієнтували! Будемо приходити сюди ще, бо живемо поруч», — діляться враженнями від маркету в Луцьку подружня пара Марина та Володимир.

МХП продовжує розширювати франчайзингову мережу «М’ясомаркетів» та планує до кінця року відкрити 50 точок. Все для того, аби полегшувати людям життя та дарувати унікальний досвід гастро-шопінгу.

Фото: МХП