На Одещині керівника дитячого спецзакладу підозрюють у сексуальному насильстві

На Одещині слідчі оголосили підозру керівнику спеціалізованого дитячого закладу у сексуальному насильстві щодо малолітніх вихованців та їх розбещенні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одещини.

«За результатами проведення слідчих дій поліцейські встановили, що понад два роки 59-річний чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв відносно них розпусні дії та сексуальне насилля, що завдавало їм фізичного болю та розбещувало їх», - йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, з метою приховування злочину правопорушник просив дітей нікому не розповідати про їхні «ігри», пояснюючи, що це їхня з ним таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) та частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідчі клопочуть про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в поліції.