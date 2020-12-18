Тіло Кернеса доставлять до Харкова у понеділок

Тіло померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" Харківського міського голови Геннадія Кернеса доставлять до Харкова в понеділок увечері.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів секретар Харківської міськради, виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.

"Увечері в понеділок, 21 грудня, тіло Геннадія Кернеса буде доставлено літаком з Німеччини, де він лікувався в клініці "Шаріте" і де помер 17 грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, в міжнародний аеропорт "Харків", - повідомив він, додавши, що всі необхідні документи оформлено за участі Посольства України в Німеччині.

"Наразі невідомо, що саме написано у висновку про смерть, виданому клінікою "Шаріте", але знаю, що висновок є", - сказав Терехов.

За його словами, всі витрати з доставки тіла до Харкова сплачують рідні покійного: "З тієї ж причини я не коментуватиму розтиражовану в мережі інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте".

"Похорон Кернеса відбудеться в середу на 2-му міському кладовищі, де поховані видатні харків'яни, зокрема, політики і керівники міста та області", - поінформував в.о мера.

Пам'ять про Геннадія Кернеса, який багато років керував Харковом, і завдяки якому Харків став одним з кращих міст країни, буде увічнено.

"Кернес, по суті, сам є брендом нашого міста. Над питанням увічнення працюють фахівці, проводиться аналіз пропозицій, а саме, створення пам'ятника і присвоєння імені Кернеса вулицям і проспектам Харкова", - зазначив Терехов.

Як повідомляв раніше Укрінформ, в ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" помер Харківський міський голова Геннадій Кернес.

17 грудня в Харкові оголошено триденну жалобу за померлим, а саме 17, 18, 19 грудня, але пізніше один день жалоби перенесли на дату похорону.

25 жовтня Геннадій Кернес набрав 60,34% голосів виборців і втретє обраний Харківським міським головою.

У ніч на 17 вересня Харківського міського голову Геннадія Кернеса літаком доставлено до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу. В останні дні у нього відмовили обидві нирки.